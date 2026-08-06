Жителька Херсонщини отримала 7 років ув'язнення за колабораційну діяльність

Жителька Херсонщини, яка агітувала за Росію та обходила домівки зі скринькою для голосування, отримала 7 років ув’язнення, повідомляє Херсонська обласна прокуратура у четвер.

"Прокурори довели, що 63-річна мешканка села Львове Бериславського району у вересні 2022 року, під час тимчасової окупації, добровільно увійшла до складу незаконно створеної дільничної виборчої комісії, яка забезпечувала проведення псевдореферендуму щодо приєднання Херсонської області до РФ", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграм.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою вину лише частково, стверджуючи, що діяла під примусом. "Однак цей аргумент не знайшов підтвердження. Допитані свідки повідомили, що жінка не лише брала активну участь в організації псевдореферендуму, а й агітувала місцевих жителів голосувати".

За публічного обвинувачення прокурорів Бериславської окружної прокуратури жительку Херсонщини визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Вироком суду їй призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засуджену позбавлено права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з організацією і проведенням виборів та референдумів, строком на 15 років.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось УСБ України в Херсонській області.