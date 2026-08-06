Київська влада відхилила петицію із закликом не закривати Центр адопції тварин на ВДНГ

Київська влада відхилила петицію із закликом скасувати рішення про закриття Центру адопції тварин на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ).

"5.06.2026 НК "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ" направив на адресу підприємства лист за №12/24806/1, у якому поінформував про план реалізації масштабного спортивного проєкту з використанням загальної площі вищезгаданого павільйону та попередив про припинення надання послуг за договором з огляду на сплив його строку", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що з метою забезпечення належних умов утримання тварин, що тимчасово перебували в Центрі адопції тварин, здійснено їх переміщення до інших структурних підрозділів підприємства, зокрема, Ветеринарної Служби Деснянського району у місті Києві (Київ, вул. Героїв Енергетиків, буд. 5-А) та Служби утримання безпритульних тварин (Київська область, с. Нове Залісся, вул. Студентська, буд. 24).

"Отже, процес адопції безпритульних тварин не припинено, а лише змінено місце їх тимчасового утримання", – йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 3 липня в КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" повідомили, що у зв’язку з непродовженням оренди з боку орендодавця Центру адопції тварин на ВДНГ припинив свою роботу на локації ВДНГ. Там повідомили, що всіх тварин Центру перевезли у притулки на вул. Героїв Енергетиків, 5А і с. Нове Залісся, вул. Студентська, 24.

Ця ситуація викликала резонанс і бурхливі обговорення в соціальних мережах щодо необхідності залишити Центр на ВДНГ.

19 липня петиція на сайті Київської міської ради із закликом скасувати рішення про закриття Центру адопції тварин на території ВДНГ набрала необхідні для розгляду голоси.