Військовослужбовцю на Житомирщині повідомлено про підозру за збут боєприпасів та вибухових речовин

В Житомирській області повідомлено про підозру військовослужбовцю, який налагодив збут боєприпасів, реалізовуючи їх під час особистих зустрічей у Житомирі, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"Житомирською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу УСБ України в Житомирській області повідомлено про підозру військовослужбовцю за незаконний збут бойових припасів та вибухових речовин", – йдеться у повідомленні Спеціалізованої прокуратури.

Зокрема, наприкінці червня 2026 року підозрюваний незаконно продав 14 бойових гранат різних типів із запалами, гранатометний постріл та 1,4 кг пороху, отримавши за це 15,5 тис грн. Крім того, у липні 2026 року задокументовано ще один факт збуту – 2,5 тис патронів калібру 5,45 мм.

Після одержання 13 тис грн під час реалізації боєприпасів військовослужбовця викрито та затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання, зберігання, носіння та збут бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу).

Підозрюваному обрано запобіжний захід та тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.