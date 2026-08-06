Кияни можуть замовити архівні довідки онлайн через столичний портал послуг

На Порталі послуг Києва запрацював новий цифровий сервіс Державного архіву міста, відтепер мешканці можуть дистанційно подати запит на отримання архівної інформації, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський.

"Ми продовжуємо цифровізувати міські сервіси, щоб зробити їх максимально доступними та зручними для людей. Відтепер подати запит до Державного архіву міста Києва, отримати рахунок, оплатити послугу та відстежувати статус звернення можна в одному місці – на Порталі послуг Києва", – зазначив Валентин Мондриївський.

Новий сервіс об’єднує всі ключові етапи взаємодії з архівом в особистому кабінеті користувача. За його допомогою можна замовити пошук відомостей про народження, шлюб або смерть, підтвердити майнові права, отримати інформацію про перейменування вулиць, установ та інших об’єктів, а також подати запит у довільній формі щодо документів, які зберігаються в Державному архіві міста Києва.

Як повідомляють у КМДА, одночасно із запуском сервісу оновили й офіційний вебсайт Державного архіву міста Києва.

Скористатися новим сервісом можуть фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи. "Подання заяви займає близько 10 хвилин. Після її опрацювання фахівці архіву оцінюють можливість виконання запиту та формують рахунок відповідно до складності пошукових робіт. Термін надання послуги становить від 1 місяця", – підкреслюють у КМДА.

За словами Валентина Мондриївського, розвиток цифрових сервісів лишається одним із пріоритетів міста. "Онлайн-доступ до архівних сервісів особливо важливий для тих, хто живе за межами Києва або за кордоном, а також не має можливості особисто відвідати архів. Водночас можливість отримати послугу офлайн у Державному архіві міста Києва зберігається".