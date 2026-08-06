САП: Стефанішиній повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 13,9 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, які саме активи не внесла у декларацію колишня віце-прем’єр-міністерка – міністерка юстиції України, експосол в США Ольга Стефанішина, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні.

"За даними слідства, підозрювана у 2024 – 2025 роках набула дві квартири у ЖК "Файна Таун" (зареєстровані на близьку подругу), вартість яких становить 6,9 млн грн; готівкові кошти в сумі близько 7 млн грн, частина з яких була витрачена на ремонти у придбаних квартирах. Підозрювана також домовлялася купити будинок під Києвом орієнтовною вартістю $550 тис.", – йдеться у повідомленні САП у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що за домовленістю, $250 тис. вона мала сплатити готівкою, а решту суми – шляхом передачі продавцю вказаних двох квартир в ЖК "Файна Таун". Від угоди особа відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

"Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй здійснити такі покупки. З початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн, але лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.", – йдеться у повідомленні САП.

САП та НАБУ 4 серпня 2026 року повідомили про підозру колишній віце-прем’єр-міністерці – міністерці юстиції України у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні.

Крім того, у користуванні підозрюваної в різний період перебували активи, оформлені на третіх осіб: квартира у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (зареєстрована на матір); паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ЖК (зареєстровані на батька); автомобіль "MERCEDES-BENZ GLC 220D" (зареєстрований на підлеглого).

Відомості про це майно, як і про дві квартири в ЖК "Файна Таун", підозрювана не декларувала. Дії особи кваліфіковано за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

6 серпня 2026 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання, застосувавши до вказаної особи запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн. Наразі прокурором САП вирішується питання щодо оскарження зазначеної ухвали.

Разом з тим ВАКС повністю задовольнив клопотання щодо покладення на підозрювану таких процесуальних обов’язків: прибувати за викликом до детективів НАБУ, прокурора САП, слідчого судді або суду залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти детективів НАБУ, прокурора САП чи суд про зміну свого місця проживання залежно від стадії кримінального провадження; утримуватися від спілкування з особами, визначеними ухвалою слідчого судді.