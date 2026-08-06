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Консультації зі усіма стейкхолдерами щодо ліцензій на Patriot тривають – Сибіга

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Консультації зі усіма стейкхолдерами щодо ліцензій на Patriot тривають – Сибіга
Фото: МЗС України

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що консультації з виробниками щодо отримання ліцензій на виробництво ракет до Patriot продовжуватимуться.

Про це Сибіга сказав на спільній пресконференції із азербайджанським колегою Джейхун Байрамовим

"З американською стороною ми працюємо, в тому числі вже відбувалося і відбуватимуться консультації з цього питання, яке ви порушили – ліцензій – з виробниками, там є декілька стейкхолдерів. Відбулися принципові розмови президента України з президентом США. Тепер потрібно ще проговорити всі ці питання з усіма стейкхолдерами, ці розмови тривають", – сказав Сибіга.

Очільник відомства зазначив, що Україні буде і далі максимально прискорювати отримання ліцензій. Він наголосив, що вже з деякими партнерами ліцензії отримано, і "виробництва певні налагоджено".

"Це чутлива сфера, і це неправильно озвучувати, які. Я думаю, що ворог буде бачити це на полі бою, і відчувати.

І безумовно, що найбільш ключовим є вироблення чи розширення антибалістичних спроможностей", – підкреслив Сибіга.

Він нагадав, що за рік американська сторона може виробляти близько 600 ракет PAC-3, і враховувати ситуацію на Близькому Сході, дуже непросто зараз отримувати ракети.

"Ми буквально б’ємося за кожну ракету. І сьогодні в президента ще будуть окремі наради з цього приводу", – додав очільник відомства.

У липні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі для систем Patriot за ліцензією.

Пізніше інтерв’ю Financial Times Трамп сказав, що він "не впевнений", чи нададуть США Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot, додавши, що це питання "розглядається".

#patriot #сибіга
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