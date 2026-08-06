Майже 255 тис. киян отримають одноразову матеріальну допомогу до Дня Незалежності

Із нагоди відзначення 35-ї річниці Незалежності України Київ надасть одноразову адресну матеріальну допомогу майже 255 тис киян на суму 146 млн грн, сповіщає Офіційний портал Києва у четвер.

"Допомогу отримають соціально незахищені кияни та внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку і фактично проживають у столиці. Взагалі Київ надасть допомогу майже 255 тис киянам на суму 146 млн грн", – повідомляють у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

Виплати здійснюватимуть за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Зокрема, одноразово отримають 1 тис грн: особи з інвалідністю І групи; діти з інвалідністю; особи, які доглядають тяжкохворих дітей; діти-сироти; праведники Бабиного Яру; реабілітовані репресовані особи та їхні сім’ї; учасники бойових дій на території Афганістану; батьки й родичі загиблих строковиків.

Допомогу у розмірі 700 грн отримають: інші категорії осіб з інвалідністю; діти померлих годувальників; члени сімей загиблих під час бойових дій на території Афганістану.

Також по 500 грн отримають: особи, які не мають права на пенсію; доглядальники осіб з психічними розладами; особи, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; пенсіонери, які не набули права на пенсію.

У Департаменті зазначають, що особи, які перебувають на повному державному утриманні, не є отримувачами допомоги.

Також підкреслюється, якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, йому нарахують одну виплату – у найбільшому розмірі.