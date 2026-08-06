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У Мукачівському ТЦК проводять обшуки у справі про незаконне списання до 1500 військовозобов'язаних

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У Мукачівському ТЦК проводять обшуки у справі про незаконне списання до 1500 військовозобов'язаних

Правоохоронці проводять масштабні обшуки в Мукачівському районному ТЦК та СП, а також у місцевій військово-лікарській комісії, повідомив журналіст Віталій Глагола.

"За даними джерел, кримінальне провадження стосується можливого незаконного списання близько 1 500 військовозобов’язаних. Також, за інформацією співрозмовників, близько 500 із них залишили територію України в день оформлення документів про списання", – написав Глагола в телеграм-каналі.

Наразі слідчі вилучають документацію та збирають доказову базу для встановлення коло посадовців, причетних до оборудки. Інформація про вручення підозр та можливі затримання у цій справі наразі уточнюється.

#тцк #обшуки #мукачево
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