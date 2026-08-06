Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Корецький доручив оперативно вирішити проблему із забезпечення мешканців Марганця водою

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький доручив оперативно вирішити проблему із забезпечення мешканців Марганця водою
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, щоб забезпечити мешканців Марганця Дніпропетровської області водою.

"У Марганці та навколишніх громадах вже кілька діб відсутнє забезпечення питною водою. Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також не повної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він розповів, що напередодні заслухав оперативну доповідь голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та відповідальних міністерств.

"Поставив задачу здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води, підвіз питної води місцевому населенню. Очікую від голови ОВА повної залученості та вирішення проблеми забезпечення мешканців водою вже сьогодні", – додав прем’єр.

Корецький наголосив, що усі необхідні служби і відомства отримали розпорядження, а процес відновлення водопостачання координує особисто міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

#корецький #вода #марганець
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ

Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній щодо забезпечення безпереб…

Читати
Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українській військові продовжать знищувати російські пускові установки, з яких окупанти завдають уд…

Читати
Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом ми…

Читати