Корецький доручив оперативно вирішити проблему із забезпечення мешканців Марганця водою

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, щоб забезпечити мешканців Марганця Дніпропетровської області водою.

"У Марганці та навколишніх громадах вже кілька діб відсутнє забезпечення питною водою. Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також не повної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він розповів, що напередодні заслухав оперативну доповідь голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та відповідальних міністерств.

"Поставив задачу здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подачу технічної води, підвіз питної води місцевому населенню. Очікую від голови ОВА повної залученості та вирішення проблеми забезпечення мешканців водою вже сьогодні", – додав прем’єр.

Корецький наголосив, що усі необхідні служби і відомства отримали розпорядження, а процес відновлення водопостачання координує особисто міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.