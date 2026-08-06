Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

УЧХ отримав найвищий рівень верифікації на платформі Philanthropy in Ukraine

1 хв читати
Додати як джерело
УЧХ отримав найвищий рівень верифікації на платформі Philanthropy in Ukraine
Фото: Red Cross Ukraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) отримав найвищий рівень верифікації на платформі Philanthropy in Ukraine.

"Український Червоний Хрест успішно пройшов незалежну процедуру Due Diligence на платформі Philanthropy in Ukraine та отримав найвищий рівень верифікації – 4 із 4", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Процедура Due Diligence передбачає комплексну оцінку діяльності організації за низкою ключових критеріїв, зокрема юридичного статусу, системи управління, фінансової підзвітності, внутрішніх політик, прозорості діяльності та управління ризиками.

В УЧХ зазначили, що найвищий рівень верифікації підтверджує відповідність УЧХ стандартам прозорості, належного врядування та підзвітності, що є важливою передумовою для ефективної співпраці з міжнародними донорами та партнерами.

Philanthropy in Ukraine – платформа, що допомагає міжнародним донорам знаходити українські благодійні та громадські організації, які пройшли незалежну перевірку та відповідають визначеним критеріям надійності й прозорості.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0zPzYiU3wNpYYTT3HZwsrbM2oswSzMhm51Q68FZJFJRpP1Q16LS4DAVhzAMzATAgDl

#верифікація #тчху #philanthropy
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ

Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній щодо забезпечення безпереб…

Читати
Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українській військові продовжать знищувати російські пускові установки, з яких окупанти завдають уд…

Читати
Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом ми…

Читати