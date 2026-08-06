Український Червоний Хрест (УЧХ) отримав найвищий рівень верифікації на платформі Philanthropy in Ukraine.

"Український Червоний Хрест успішно пройшов незалежну процедуру Due Diligence на платформі Philanthropy in Ukraine та отримав найвищий рівень верифікації – 4 із 4", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Процедура Due Diligence передбачає комплексну оцінку діяльності організації за низкою ключових критеріїв, зокрема юридичного статусу, системи управління, фінансової підзвітності, внутрішніх політик, прозорості діяльності та управління ризиками.

В УЧХ зазначили, що найвищий рівень верифікації підтверджує відповідність УЧХ стандартам прозорості, належного врядування та підзвітності, що є важливою передумовою для ефективної співпраці з міжнародними донорами та партнерами.

Philanthropy in Ukraine – платформа, що допомагає міжнародним донорам знаходити українські благодійні та громадські організації, які пройшли незалежну перевірку та відповідають визначеним критеріям надійності й прозорості.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0zPzYiU3wNpYYTT3HZwsrbM2oswSzMhm51Q68FZJFJRpP1Q16LS4DAVhzAMzATAgDl