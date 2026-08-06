Росія атакувала залізничну інфраструктуру Харківщини, є загиблі та поранені залізничники – "Укрзалізниця"

Ворог завдав удару по залізничній станції "Лозова" (Харківська обл.), внаслідок чого, за попередньою інформацією, є загиблі та поранені залізничники, також пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") у четвер.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби "Укрзалізниці" та рятувальники", – повідомила "УЗ" у Телеграм-каналі.

Голова правління УЗ Олександр Перцовський у Facebook уточнив, внаслідок прильоту у вагон біля вокзалу Лозової попередньо відомо про двоє загиблих та ще троє поранених залізничників.

"На цьому практично прифронтовому вокзалі два укриття, ще додали третє",- повідомив Перцовський.

У свою чергу в компанії наголосили, що станом на зараз рух поїздів до/з станції Лозова тимчасово призупинено.

Зазначається, що станом на зараз рух поїздів до/з станції "Лозова" тимчасово призупинено. Пасажирів, які зараз прямують до Лозової, просять стежити за індивідуальними сповіщеннями в застосунку.

"На станції облаштовані укриття. Завчасно було оголошено підвищену небезпеку та своєчасно передано команду терміново перейти в укриття", – додали в "Укрзалізниці".

Наразі триває детальне з’ясування всіх обставин трагедії, щоб надалі встановити, що саме завадило врятувати життя людей, уточнив перевізник.