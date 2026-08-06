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Міноборони: Велика Британія гарантує довгострокову підтримку України – щонайменше £3 млрд на рік

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Міноборони: Велика Британія гарантує довгострокову підтримку України – щонайменше £3 млрд на рік
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Євгеній Хмара разом із тимчасово виконуючим обов’язки заступника головнокомандувача бригадним генералом Сергієм Собком та представником розвідки зустрілися з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

"Велика Британія гарантує довгострокову підтримку України – щонайменше £3 млрд на рік. Розраховуємо на продовження цієї допомоги за ключовими напрямами", – заявив Хмара, передає пресслужба Міністерства оборони України у четвер.

До ключових напрямів партнерства він відносить: перше – поставки засобів для захисту неба. "Україні потрібні засоби проти балістики та крилатих ракет, а також швидше постачання радарів і розбудова радарного поля".

Другий – авіаційні спроможності. "Обговорили підтримку проєкту постачання літаків Gripen із ракетами Meteor для протидії російським носіям керованих авіабомб". Третій – протидія шахедам. "Уже маємо домовленість щодо постачання сотень ракет проти безпілотників цього року". Четвертий – українські дрони. "Розраховуємо на продовження та збільшення фінансування виробництва наших безпілотників, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів".

За результатами зустрічі сторони домовилися надалі розвивати довгострокове і взаємовигідне оборонне партнерство.

Також Хмара подякував Великій Британії за лідерство та силу підтримки України.

 

#хмара #міноборони #стрітінг #велика_британія
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