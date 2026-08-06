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Зеленський: Сили оборони уразили два російські НПЗ та військові катери в Чорному морі

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Зеленський: Сили оборони уразили два російські НПЗ та військові катери в Чорному морі
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

ли оборони України завдали ударів по двох російських нафтопереробних заводах, а також уразили два військові сторожові катери та судна тіньового флоту РФ у Чорному морі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сили оборони України відпрацювали по об’єктах агресора на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. У Башкортостані уражено НПЗ "Башнефть-Новойл". У Ярославському регіоні – майже за 700 кілометрів від нашого кордону – НПЗ "Славнефть-Янос"", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

"Були також успішні наші відповіді на російську агресію в акваторії Чорного моря. Зокрема, уражено два військові сторожові катери та судна тіньового флоту", – повідомив він.

Президент подякував військовослужбовцям Сил оборони, які "системно розвивають нашу далекобійність і цим посилюють шанси на дипломатію", наголосивши, що Росія повинна обрати мир.

#ураження #зеленський #нпз
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