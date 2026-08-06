Частина споживачів п'яти регіонів без електропостачання внаслідок обстрілів, на Донеччині поранено енергетика

Станом на ранок 6 серпня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання, повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

Наразі відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація.

"На Донеччині вчора внаслідок атаки ворога на енергетичний об’єкт поранення отримав енергетик", – проінформували у відомстві. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надається вся необхідна допомога.

Своєю чергою, за даними НЕК "Укренерго", споживання електроенергії продовжує зростати і 6 серпня, станом на 09:30, воно було на 1,4% вищим, ніж у той самий час попереднього дня.

"Причина змін – встановлення дуже спекотної погоди у більшості регіонів України, що зумовлює масове використання кондиціонерів побутовими споживачами та бізнесом", – пояснив системний оператор.

Як доповнили в "Укренерго", через аномальну спеку сьогодні у всіх регіонах України (зокрема – у Києві та Київській області) є гостра необхідність в ощадливому енергоспоживанні у період з 10:00 до 23:00. В компанії звернулися до споживачів з проханням перенести енергоємні процеси, як-от прання, нагрівання бойлера чи користування посудомийною машиною, на нічні години, коли навантаження на енергосистему зменшиться.