Троє людей перебувають у лікарні після нічних ударів КАБ по Сумах – ОВА

Троє людей перебувають у лікарні після нічних ударів КАБ по Сумах, вони у стані середньої тяжкості, наслідки нічного обстрілу масштабні, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Дві жінки та чоловік – у стані середньої тяжкості. Медики їх обстежують і надають необхідну допомогу. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 цивільних. Більшість із них лікуються амбулаторно", – написав він у Телеграмі у четвер.

Григоров повідомив, що у момент атаки люди перебували у житлових будинках поблизу епіцентрів ударів. Попередньо, зафіксовано влучання на чотирьох локаціях у Ковпаківському районі міста. Пошкоджені понад десять багатоповерхових і приватних будинків, автомобілі, нежитлові приміщення та об’єкти інфраструктури. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали також приміщення місцевого бізнесу.

"Наслідки атаки масштабні. Дивом обійшлося без загиблих", – зазначив Григоров.

"За інформацією Повітряних сил, одну з керованих авіабомб, спрямованих ворогом на місто, вдалося знешкодити. Ліквідація наслідків атаки триває. На місцях працюють усі необхідні служби, людям надають необхідну допомогу", додав очільник ОВА.