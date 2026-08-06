СБУ затримала агентку військової контррозвідки ФСБ, яка шпигувала на Дніпропетровщині

Служба безпеки України затримала у Дніпропетровській області російську агентку – коригувала ракетно-дронові атаки РФ по Павлоградському району, їй повідомлено про підозру у державній зраді, повідомило відомство.

"За даними кіберфахівців та слідчих СБУ, фігуранткою виявилась завербована ворогом місцева жителька, яка за гроші виконувала завдання співробітника департаменту військової контррозвідки фсб", йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер.

Задокументовано, що за дорученням російського спецслужбіста агентка відстежувала запасні командні пункти та місця тимчасової дислокації Сил оборони в районі Павлограда. Для збору розвідданих зловмисниця пішки обходила місцевість та приховано фотографувала і позначала на гугл-картах об’єкти, які, на її думку, використовували українські захисники.

Крім цього, агентка відстежувала місця паркування авто українських воїнів, що у подальшому дозволило б ворогу планувати теракти. Фігурантка намагалася приховати свою роботу на РФ і використовувала для цього вигаданий нікнейм. Але це їй не допомогло. Кіберфахівці СБУ викрили агентку і затримали за місцем проживання.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування і маршрутів переміщення Сил оборони. Як з’ясувало розслідування, жінка потрапила до уваги рашистів, коли шукала "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Під час обшуку в неї вилучено мобільний телефон та планшет із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.