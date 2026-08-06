Стефанішина стверджує, що в неї немає коштів на заставу в 6 млн грн, буде шукати – ЗМІ

Підозрювана у незаконному збагаченні колишня віцепрем’єрка з євроінтеграції та експосол в США Ольга Стефанішина заявляє, що в неї немає коштів на визначену Вищим антикорупційним судом (ВАКС) заставу в сумі 6 млн грн, але вона їх шукатиме, повідомляє "Радіо свобода".

"У мене немає коштів – ні 13, ні 10, ні 6 (млн грн). Але, звичайно, я буду шукати ці кошти, щоб мати можливість внести заставу", – цитує "Радіо свобода" Стефанішину після оголошення рішення суду.

"Стефанішина додала, що консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення. Також заявила, що має плани щодо роботи, однак вони не пов’язані з державною службою", – йдеться в повідомленні "Радіо свобода".

Раніше в четвер агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС повідомили, що підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 6 млн грн.

Трохи згодом ВАКС в телеграм-каналі поінформував, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до колишньої віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 млн грн.

"Поряд із цим, слідчий суддя повністю задовольнив клопотання детектива НАБУ в частині покладених процесуальних обов’язків на підозрювану. Вона має: прибувати за викликом до детективів НАБУ, прокурора, слідчого судді або суду залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання залежно від стадії кримінального провадження; утримуватися від спілкування з особами, визначеними ухвалою слідчого судді", – зазначається в повідомленні ВАКС.

Згідно з повідомленням, вказаній особі повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

5 липня Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що НАБУ і САП вручили Стефанішиній нову підозру.

Згодом ЦПК поінформував про деталі підозри Стефанішиній. "Йдеться про незаконне збагачення. Зокрема, прокурор САП повідомляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦПК, Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Також не вказала користування автомобілем "Мерседес", записаним на підлеглого.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не надавали офіційної позиції з цього приводу.

Після оприлюднення інформації Стефанішина прокоментувала підозру у незаконному збагаченні, наголосивши, що питання щодо нерухомості вона "публічно й докладно коментувала понад рік тому" і їй "не було й немає чого приховувати".

"З початку моєї каденції на посаді посла у медіа з певною регулярністю активізується питання довкола процесуальних дій окремих правоохоронних органів, у яких згадують і моє ім’я. Скажу коротко і по суті. Будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води. Значну частину питань, що з’являються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно", – написала вона у Facebook.

У липні народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко повідомив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

"Українська правда" 4 червня опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної, зокрема, з її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов’язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.