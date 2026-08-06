Екскомандувача логістики Повітряних сил підозрюють у збагаченні на 21 млн

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишньому командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ – його підозрюють у незаконному збагаченні на близько 21 млн грн., повідомила пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ. Його підозрюють у незаконному збагаченні на близько 21 млн грн. За даними слідства, починаючи з 2019 року посадовець та члени його родини набули активів загальною вартістю понад 20 млн грн.", йдеться у повідомленні ДБР.

У повідомленні не називають прізвище підозрюваного, проте у період з 2019 до лютого 2026 обіймав Андрій Українець.

Як повідомлялося, 25 лютого 2026р. Українця та колишнього начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка затримали під час передачі 13 млн грн хабара за сприяння у прийнятті робіт із будівництва укриттів для бойової авіації. За даними слідства, посадовці організували схему привласнення державних грошей під час будівництва фортифікаційних споруд. 27 лютого Андрію Українцю обрали запобіжний захід – тримання під вартою на два місяці або внесення застави у 7 млн грн.

У повідомленні ДБР зазначається, що вартість активів Українця неможливо підтвердити законними доходами підозрюваного та його близьких. Серед виявленого майна:

– чотири земельні ділянки у Житомирській області вартістю майже 475 тис. грн;

– чотири автомобілі загальною вартістю понад 6,8 млн грн;

– апартаменти у Буковелі вартістю понад 1,9 млн грн;

– три квартири у Києві загальною вартістю майже 5,3 млн грн;

– дві квартири у Вінниці вартістю 1,8 млн грн;

– квартира у Житомирі вартістю майже 439 тис. грн;

– три житлові будинки поблизу Житомира загальною вартістю понад 2,4 млн грн;

– п’ять нежитлових приміщень у Житомирі та передмісті загальною вартістю понад 544 тис. грн;

– гараж поблизу Житомира вартістю 440 тис. грн.

"Щоб приховати фактичну належність активів, майно оформлювали на близьких осіб, зокрема цивільну дружину, батьків, сина та кума. Водночас, за даними слідства, фактичним власником і розпорядником майна залишався підозрюваний", – зазначають у ДБР.

Повідомляється, що посадовцю повідомлено про підозру у набутті активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб перевищує його законні доходи (ст. 368-5 КК України). Також йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 21 млн 3 тис. грн застави.

Слідчі ДБР встановлюють джерела походження коштів, за які було придбано майно, та перевіряють наявність інших активів, що можуть належати підозрюваному.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.