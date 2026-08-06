Ворог увечері 5 серпня атакував цивільне судно Mera Queen під прапором Гвінеї-Бісау, загинув український моряк – АМПУ

Російські війська ввечері 5 серпня атакували цивільне судно Mera Queen під прапором Гвінеї-Бісау, внаслідок чого загинув член екіпажу – громадянин України, всіх інших моряків було доставлено на берег, йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України (АМПУ) у четвер.

"Росія вже понад місяць майже щодня завдає ударів по портовій інфраструктурі України та цивільних торговельних суднах, що перебувають в акваторії українських портів і прямують Українським морським коридором", – написали в АМПУ у Телеграм-каналі.

Зазначається, що станом на 06:00 6 серпня судно пришвартовано до причалу, а фахівці проводять роботи з локалізації наслідків ураження та стабілізації його технічного стану.

"Систематичні атаки росії на цивільні судна та портову інфраструктуру України є черговим свідченням цілеспрямованої кампанії проти свободи судноплавства в Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляло Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, ворог лише за перші дні серпня здійснив п’ять атак на об’єкти морських портів, три атаки на цивільні судна в портах, а також дві – на судна, які перебували в Українському морському коридорі.

У липні було зафіксовано 67 атак на об’єкти морських портів, 35 атак на цивільні судна в портах та 22 атаки на судна в Українському морському коридорі.

Тоді у відомстві наголошували, що ворог обстрілює не лише судна, які виконують рейси, а й цивільні судна, які через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках та не здійснюють жодних вантажних операцій.