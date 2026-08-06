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Окупанти 33 рази обстріляли Донеччину, поранено 9 цивільних – ОВА

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Окупанти 33 рази обстріляли Донеччину, поранено 9 цивільних – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські війська протягом минулої доби 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області, поранено дев’ятьох цивільних, є значні руйнування житлового сектору та інфраструктури, з лінії фронту евакуйовано 952 людини, у тому числі 63 дитини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, у Покровському районі поранено дві людини, у Краматорському у м. Словянську – дві людини, у Краматорську – одну, у Ясногірці – дві, у Привіллі – одну, у Дружківці – одну. Є значні руйнування.

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 952 людини, у тому числі 63 дитини.

#донеччина #атаки_рф
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