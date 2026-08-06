Дніпро стало Молодіжною столицею України-2026

Місто Дніпро перемогло в національному конкурсі "Молодіжна столиця України – 2026", повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"Переможця визначили під час фінального засідання наглядової ради конкурсу. Представники міст-фіналістів презентували свої досягнення, практики та плани розвитку молодіжної політики на місцевому рівні", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що цьогоріч до фіналу пройшли десять міст: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одеса та Чернівці. Загалом для участі в конкурсі подали 17 заявок.

У відомстві розповіли, що статус Молодіжної столиці України – це визнання роботи міста, його команди, молодіжної спільноти та всієї громади, а також можливість стати прикладом для інших міст, ділитися дієвими практиками та впроваджувати нові підходи до роботи з молоддю.

"Конкурс відновили в умовах повномасштабної війни. Сьогодні його значення виходить далеко за межі окремих подій чи молодіжних просторів. Молодіжна політика – це також про стійкість громад, залучення молоді до відновлення країни, підтримку молодих людей та створення можливостей, які допомагають їм будувати майбутнє в Україні", – йдеться в повідомленні.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний наголосив, що місто-переможець має показати, як молодіжна політика працює на практиці: залучає молодь до ухвалення рішень, підтримує молодіжні ініціативи та участь у відновленні країни.

Згідно з повідомленням, Чернівці посіли друге місце, а Запоріжжя – третє.