ВАКС обрав запобіжний захід Стефанішиній – заставу в сумі 6 млн грн

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід підозрюваній у незаконному збагаченні колишній віцепрем’єрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній у вигляді застави в сумі 6 млн грн.

"Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 6 млн грн", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС в четвер.

"Суспільне" в телеграм-каналі повідомляє, що підозрювана також вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі.

"Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

За інформацією "Радіо свобода", прокуратура просила призначити Стефанішиній заставу у 13,3 млн грн.

Раніше в середу Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що НАБУ і САП вручили Стефанішиній нову підозру.

Згодом ЦПК поінформував про деталі підозри Стефанішиній. "Йдеться про незаконне збагачення. Зокрема, прокурор САП повідомляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦПК, Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Також не вказала користування автомобілем "Мерседес", записаним на підлеглого.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикоруцпійна прокуратура не надавали офіційної позиції з цього приводу.

Після оприлюднення інформації Стефанішина прокоментувала підозру у незаконному збагаченні, наголосивши, що питання щодо нерухомості вона "публічно й докладно коментувала понад рік тому" і їй "не було й немає чого приховувати".

"З початку моєї каденції на посаді посла у медіа з певною регулярністю активізується питання довкола процесуальних дій окремих правоохоронних органів, у яких згадують і моє ім’я. Скажу коротко і по суті. Будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води. Значну частину питань, що з’являються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно", – написала вона у Facebook.

У липні народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко повідомив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

"Українська правда" 4 червня опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної, зокрема, з її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов’язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.