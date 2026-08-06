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Повітряні сили: вночі знешкоджено 66 із 101 БпЛА, є влучання на 18 локаціях, зокрема однією ракетою "Онікс"

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Повітряні сили: вночі знешкоджено 66 із 101 БпЛА, є влучання на 18 локаціях, зокрема однією ракетою "Онікс"
Фото: Міноборони України

Сили оборони минулої ночі знешкодили 66 із 101 безпілотника, що атакували Україну, зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"У ніч на 06 серпня (з 18:00 05 серпня) противник атакував двома протикорабельними ракетами Онікс (райони пусків ТОТ АР Крим), двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П (район пуску – повітряний простір над акваторією Чорного моря) та 101 ударним БпЛА типу Shahed (більшість із них – реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил у Телеграмі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформація уточнюється.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

#ппо #пс_зсу
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