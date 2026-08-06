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Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя збільшилася до чотирьох – ОВА

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Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя збільшилася до чотирьох – ОВА
Фото: https://www.zoda.gov.ua

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Вже чотирьом людям знадобилася допомога медиків унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав Федоров у Телеграм-каналі ранком четверга.

За його словами, медичної допомоги потребували 51-річна жінка та 52-річний чоловік, стан яких лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, постраждали жінки віком 84 та 86 років. Вони отримали незначні травми.

#запоріжжя #атаки_рф
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