Троє загинули, ще 14 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів із застосуванням ракет, КАБів та БпЛА різних типів по Харкову та 24 населеним пунктам області, троє людей загинули, ще 14, серед яких 8-річна дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків зазнали поранень 6 людей, гостру реакцію на стрес – 5 людей; у м. Балаклія загинули жінки 86 і 69 років та 63-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади зазнала гострої реакції на стрес 8-річна дівчинка; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 65-річну жінку і 70-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.