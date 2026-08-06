Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили безпілотних систем уразили за добу 1816 ворожих цілей

1 хв читати
Додати як джерело
Сили безпілотних систем уразили за добу 1816 ворожих цілей
Фото: https://14reg.army

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1816 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 308 одиниць особового складу, з яких 132 – ліквідовано; 68 точок вильоту БпЛА; 24 засоби РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 110 одиниць автомобільної техніки; 6 артилерійських систем; 386 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та гербера".

"З початку серпня (01-05.08) підрозділами угруповання СБС уражено 9033 цілей противника, з них 1529 – особового складу противника", – повідомили СБС.

 

#поражение #сбс #цели
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ

Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній щодо забезпечення безпереб…

Читати
Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українській військові продовжать знищувати російські пускові установки, з яких окупанти завдають уд…

Читати
Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом ми…

Читати