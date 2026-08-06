Сили безпілотних систем уразили за добу 1816 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1816 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 308 одиниць особового складу, з яких 132 – ліквідовано; 68 точок вильоту БпЛА; 24 засоби РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 110 одиниць автомобільної техніки; 6 артилерійських систем; 386 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та гербера".

"З початку серпня (01-05.08) підрозділами угруповання СБС уражено 9033 цілей противника, з них 1529 – особового складу противника", – повідомили СБС.