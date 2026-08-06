Обмін розвідданими між США та Україною повернувся до високого рівня та посилив позиції Києва

Після тимчасового припинення обміну розвідувальною інформацією у березні 2025 року співпраця між США та Україною у цій сфері не лише відновилася, а й суттєво посилилася, що, за оцінками американських сенаторів та експертів, сприяло зміцненню позицій Києва у протистоянні з Росією, повідомляє Politico із посиланням на високопосадовців.

"Я не хочу вдаватися в деталі, але ситуація покращилася. Це, у поєднанні з, як я вважаю, дуже розумною стратегією використання далекобійних дронів, справді покращило позиції українців", – заявив головний демократ у Комітеті Сенату США з питань розвідки Марк Ворнер.

За його словами, відносини між Вашингтоном і Києвом у сфері обміну розвідувальними даними пройшли значний шлях із березня 2025 року, коли Білий дім на короткий час призупинив передачу інформації після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті.

Оцінку Ворнера підтримали сенатор-республіканець Джон Корнін, який також входить до Комітету Сенату з питань розвідки, та голова Комітету Сенату у справах збройних сил Роджер Вікер. За словами Корніна, посилення розвідувальної співпраці збіглося зі зміною ситуації на полі бою на користь України.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що співпраця є взаємовигідною, оскільки Україна має "видатні розвідувальні можливості щодо Росії", а науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович підкреслив, що рівень інформації, яку збирає українська розвідка, виправдовує тісний і взаємний обмін розвідданими між Києвом і Вашингтоном.

Водночас Ворнер наголосив, що додатковою перевагою України у відносинах зі США стали її останні успіхи на полі бою, досягнуті завдяки активному застосуванню далекобійних безпілотників та ударам по території Росії: "Ніхто – включно з нашим оборонним відомством і, чесно кажучи, можливо, навіть зі мною – ще рік тому не думав, що вони будуть у такому становищі зараз".