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Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 417 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 417 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів, чотири танки, 59 артсистем, три бронемашини, 1811 БПЛА, а також 417 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.08.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб, танків – 12 246 (+4) од, бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од, артилерійських систем – 47 455 (+59) од, РСЗВ – 2 006 (+4) од, засоби ППО – 1 547 (+7) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од, крилаті ракети – 5 007 (+0) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 130 682 (+416) од, спеціальна техніка – 4 496 (+1) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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