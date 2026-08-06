Окупанти за вісім хвилин скинули на Суми вісім КАБів, постраждали 12 людей – МВА

Упродовж восьми хвилин у ніч на четвер російські війська скинули на північну та центральну частини Сум вісім керованих авіаційних бомб (КАБ), унаслідок чого постраждали 12 людей, повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

За його словами, одну з авіабомб було знешкоджено силами протиповітряної оборони.

"Уражено житлові мікрорайони міста з розвиненою інфраструктурою. Наразі постраждали 12 людей, які отримали кваліфіковану медичну допомогу, їх стан задовільний", – йдеться в повідомленні очільника МВА у Телеграм.

Як наголошує Кривошеєнко, унаслідок масованого авіаудару пошкоджено торговельний центр, п'ять магазинів, скління вікон десяти багатоповерхових будинків, три приватні будинки та п'ять легкових автомобілів.