Унаслідок атаки російських безпілотників на Балаклію загинули троє людей – ДСНС

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на місто Балаклія Харківської області загинули троє людей, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, ворожі БПЛА атакували приватний сектор міста. Унаслідок ударів виникли пожежі у двох житлових будинках, також були пошкоджені сусідні домоволодіння.

"Харківщина: внаслідок російської атаки на Балаклію загинули троє людей. Уночі російські безпілотники атакували приватний сектор міста. Виникли пожежі у двох житлових будинках, пошкоджено сусідні домоволодіння", – наголошують у відомстві ранком четверга.