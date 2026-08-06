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Унаслідок атаки російських безпілотників на Балаклію загинули троє людей – ДСНС

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Унаслідок атаки російських безпілотників на Балаклію загинули троє людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на місто Балаклія Харківської області загинули троє людей, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, ворожі БПЛА атакували приватний сектор міста. Унаслідок ударів виникли пожежі у двох житлових будинках, також були пошкоджені сусідні домоволодіння.

"Харківщина: внаслідок російської атаки на Балаклію загинули троє людей. Уночі російські безпілотники атакували приватний сектор міста. Виникли пожежі у двох житлових будинках, пошкоджено сусідні домоволодіння", – наголошують у відомстві ранком четверга.

 

#харківська_область #жертви #атака
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