РФ атакувала безпілотником автобус на Херсонщині, постраждали шестеро людей – прокуратура

Унаслідок атаки російського безпілотника по автобусу в селищі Комишани Херсонської області шестеро людей отримали поранення, за фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 серпня близько 05:50 військовослужбовці РФ атакували безпілотником автобус у селищі Комишани.

"За даними слідства, 6 серпня 2026 року близько 05:50 військовослужбовці рф атакували безпілотником автобус у селищі Комишани. У транспортному засобі перебували працівники, які прямували на польові роботи. Наразі відомо про шістьох постраждалих людей", – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.