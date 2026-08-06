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РФ атакувала безпілотником автобус на Херсонщині, постраждали шестеро людей – прокуратура

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РФ атакувала безпілотником автобус на Херсонщині, постраждали шестеро людей – прокуратура

Унаслідок атаки російського безпілотника по автобусу в селищі Комишани Херсонської області шестеро людей отримали поранення, за фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування, повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 серпня близько 05:50 військовослужбовці РФ атакували безпілотником автобус у селищі Комишани.

"За даними слідства, 6 серпня 2026 року близько 05:50 військовослужбовці рф атакували безпілотником автобус у селищі Комишани. У транспортному засобі перебували працівники, які прямували на польові роботи. Наразі відомо про шістьох постраждалих людей", – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

 

#постраждалі #прокуратура #обстріл #херсонська_область
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