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Близько 16 тис. іноземних добровольців із 72 країн захищають Україну – військовий омбудсмен

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Близько 16 тис. іноземних добровольців із 72 країн захищають Україну – військовий омбудсмен
Фото: https://www.facebook.com/o.reshetylova/photos_of

Україну нині захищають близько 16 тис. іноземних добровольців щонайменше із 72 країн світу, майже 40% із них є громадянами країн Латинської Америки, повідомила військовий омбудсман Ольга Решетилова.

"Близько 16 тисяч іноземних добровольців із щонайменше 72 країн світу сьогодні захищають Україну. Майже 40% із них – це громадяни країн Латинської Америки. Наша держава шанує внесок військовослужбовців-іноземців та усвідомлює свою відповідальність за дотримання їхніх прав", – сказала Решетилова під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

За її словами, з початку роботи Офісу військового омбудсмана 27 січня отримано понад 300 звернень від іноземних добровольців, членів їхніх сімей та уповноважених осіб.

Як повідомляється, найбільше звернень стосується питань фінансового та матеріального забезпечення, зокрема виплати додаткової винагороди, одноразової грошової допомоги, а також належного речового і продовольчого забезпечення. Крім того, Офіс опрацьовує питання надання статусу учасника бойових дій, дострокового розірвання контрактів за власним бажанням та забезпечення своєчасної медичної допомоги.

"В Офісі створена спеціальна робоча група, яка аналізує проблеми військовослужбовців з числа іноземних громадян та осіб без громадянства на всіх етапах: від початку служби та її проходження – до звільнення, повернення на батьківщину або адаптації до цивільного життя в Україні. Команда Офісу реагує на кожен сигнал про можливе порушення прав військовослужбовців-іноземців – незалежно від того, чи це офіційна скарга, чи повідомлення в медіа, чи звернення іноземних неурядових організацій", – йдеться в повідомленні, поширеному пресслужбою Офісу військового омбудсмана у Facebook.

Крім того, Офіс військового омбудсмана підготував пропозиції щодо вдосконалення законодавства за результатами комплексного дослідження проходження служби іноземцями у Силах оборони України та передав їх до Офісу президента України і Міністерства оборни України.

 

#війна #добровольці #решетилова #іноземці
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