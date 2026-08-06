6 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 серпня відзначають День вдячності працівникам сільського господарства, Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми), Міжнародний день "Лікарі світу за мир".

6 серпня 2024 року розпочалася Курська операція, яка вперше перенесла повномасштабну війну на територію ворога.

Православна церква - Преображення Господнє (в народі Яблучний Спас)

День 1624 Російська агресія - Day 1624 Russian aggression

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

Цього дня 1955 р. у Хіросімі відбулася перша міжнародна конференція за заборону атомної і водневої зброї. У 1985 р. південну частину Тихого океану було оголошено без’ядерною зоною (Договір Раротонга).

День вдячності працівникам сільського господарства

Присвячений підвищенню обізнаності про важливість роботи, яку виконують працівники сільського господарства. Вони невтомно працюють, часто в складних умовах, щоб забезпечити наші столи їжею та свіжими продуктами.

Працівники сільського господарства відповідають за посадку, вирощування, збирання та пакування наших фруктів і овочів. Вони також відіграють вирішальну роль у виробництві молока та м’яса, тобто вся їжа, яку ми їмо щодня, так чи так пов’язана з працівником ферми.

Міжнародний день "Лікарі світу за мир"

6 серпня відзначається особлива дата "Лікарі світу за мир". В цей день медики з всіх куточків землі об’єднуються в закликах проти воєн, збройних конфліктів та пролиття крові. Цей день має на меті привернути увагу політиків до проявів милосердя та людяності. Міжнародний день "Лікарі світу за мир" запроваджено організацією "Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі", члени якої щодня рятують сотні тисяч життів по всьому світу. 6 серпня вшановується хвилиною мовчання на честь людей, які невинно загинули внаслідок воєнних дій.

Народилися в цей день:

260 років від дня народження Вільяма Гайда Волластона (1766-1828), англійського вченого, природознавця, винахідника, який відкрив паладій (1803) і родій (1804), вперше отримав у чистому вигляді платину (1803). Відкрив незалежно від Й. В. Ріттера ультрафіолетове випромінювання (1801), сконструював рефрактометр (1802) і гоніометр (1809);

160 років від дня народження Михайла Попруженка (1866-1944), історика, філолога-слов'янознавця, літературознавця, організатора бібліотечної справи, педагога;

140 років від дня народження Степана Корнійовича Бондарчука (1886-1970), українського актора, режисера, театрального діяча;

120 років від дня народження Бориса Георгійовича Лазарєва (1906-2001), українського фізика.

Ще цього дня:

1926 - 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, що перепливла Ла-Манш;

1932 - Відкривається перший Венеційський кінофестиваль;

1945 - Американський бомбардувальник "Енола Ґей" скидає ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90-140 тисяч осіб;

1997 - Літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнає катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, гине 226 людей;

2016 - Початок "стрілянини на півночі Криму" — в ніч проти 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками.

Церковне свято

6 серпня в церковному календарі – Преображення Господнє. Воно є одним з дванадесятих свят у православному календарі. Це свято присвячене події, описаній в Євангеліях, коли Ісус Христос явив свою Божественну славу на горі Фавор перед трьома апостолами: Петром, Яковом та Іваном.

За Євангеліями, Ісус узяв апостолів на високу гору, де його обличчя засяяло, мов сонце, а одяг став білим, як світло. Біля нього з’явилися Мойсей та Ілля, уособлюючи Закон і пророків. Голос із хмари промовив: "Це мій улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте".

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Лев, Спас.

З прикмет цього дня:

Який день на Спас (сонячний чи дощовий), такою буде і вся зима (сухою та морозною або вогкою). Дощ рано-вранці віщує ясне небо вдень, а дощ протягом дня — до частих осінніх негоди. Роса не висихає до обіду — чекайте на грозу. Павуки активно плетуть павутину — буде довготривала суха погода.

Не можна займатися важкою роботою по дому, шити, прати чи прибирати.Заборонено сваритися, лихословити та бажати зла іншим.Не слід вбивати комах — за повір'ям, це може принести нещастя.Триває Успенський піст, тому не можна їсти м'ясо та молочні продукти (до освячення у церкві також не їдять яблука нового врожаю).

Вас також можуть зацікавити новини: Четвер по всій Україні буде сухим і спекотним, у п'ятницю із заходу прийдуть дощі з грозами