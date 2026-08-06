НАТО працює із союзниками над подальшим забезпеченням України засобами ППО – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про проведення консультацій із союзниками щодо подальшого забезпечення України засобами протиповітряної оборони, які необхідні Києву для захисту від російських ракетних і безпілотних ударів по українських містах.

За його словами, обговорення із союзниками стосуються пошуку можливостей для продовження підтримки України у сфері протиповітряної оборони після останніх російських атак із застосуванням ракет і безпілотників.

"Поговорив із @ZelenskyyUa (Зеленським – ІФ-У) про останні жахливі російські ракетні та безпілотні удари по містах України. Я обговорюю з союзниками, як ми можемо й надалі забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони, які їй терміново потрібні", – написав Рютте у соціальній мережі X.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зазначив, що Україна працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських ударів по цивільних об'єктах і людях.

Джерело: https://x.com/secgennato/status/2085045893309280588?s=46