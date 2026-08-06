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Центральний офіс ELIT Ukraine зазнав пошкоджень під час атаки на Київщину

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Будівля центрального офісу імпортера автомобільних запчастин ELIT Ukraine зазнала пошкоджень унаслідок комбінованої російської атаки на Київ та Київську область у ніч на 5 серпня, водночас компанія продовжує працювати та обслуговувати клієнтів у штатному режимі.

"У ніч на 5 серпня внаслідок комбінованої атаки на Київ та область постраждала будівля центрального офісу "ЕЛІТ-Україна". Удар прийшовся по розташованому поруч логістичному підприємству, унаслідок чого частина офісного приміщення компанії зруйнована, а частина зазнала суттєвих пошкоджень", – повідомив імпортер автомобільних запчастин ELIT Ukraine у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

У компанії зазначили, що внаслідок атаки ніхто зі співробітників не постраждав.

"Компанія продовжує працювати й обслуговувати клієнтів у стандартному режимі", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/1JbYiwtHvS/?mibextid=wwXIfr

#київська #запчастини #атака
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