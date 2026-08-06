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Сибіга привітав рішення Верховного суду Швеції щодо передачі Україні судна "Caffa"

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Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Верховного суду Швеції про підтвердження законності арешту та передачі Україні судна "Caffa", що належить до російського "тіньового флоту".

"Я вітаю рішення Верховного суду Швеції про підтвердження законності арешту та передачі Україні судна "Каффа", що належить до російського "тіньового флоту", – написав Сибіга у соціальній мережі Х.

За його словами, це історичне рішення створює важливий прецедент, демонструючи, що рішучі дії правоохоронних органів та прокуратури у поєднанні з незалежною та неупередженою судовою системою можуть перетворити принцип відповідальності на конкретні результати.

"Ми продовжуємо працювати над протидією російському "тіньовому флоту" та його здатності заробляти кошти на війну", – зазначив очільник МЗС України.

Як повідомлялося, у червні Шведський суд арештував судно Caffa. Це був перший практичний результат за запитом української сторони щодо судна, яке використовувалося для незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій, повідомив радник президента України з санкційної політики Владислав Власюк.

Згодом за інформацією агентства Reuters стало відомо, що суд Швеції ухвалив передати Україні російське суховантажне судно Caffa, яке вивозило зерно з тимчасово окупованих РФ українських територій.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2084974853145186380?s=46

#швеція #передача #судно
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