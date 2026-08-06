РФ завдала чотирьох ударів КАБами по цивільній інфраструктурі Сум, двоє людей постраждали

Російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Сум, унаслідок чого щонайменше двоє людей постраждали, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Поблизу епіцентрів ударів пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Вибиті сотні вікон", – написав Григоров у Телеграм .
За його словами, щонайменше двоє людей постраждали, їм надають необхідну допомогу.
Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3030