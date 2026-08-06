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США продовжують переговори з Україною щодо виробництва ракет Patriot попри сумніви Трампа – ЗМІ

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Вашингтон продовжує обговорення з Києвом можливості надання Україні дозволу на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot для посилення протиповітряної оборони країни, попри те, що президент США Дональд Трамп висловив сумніви щодо укладення такої угоди, повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За інформацією джерел, сторони розглядають кілька варіантів співпраці, зокрема виробництво окремих компонентів ракет Patriot в Україні з подальшим фінальним складанням в іншій європейській країні, а також можливість приєднання Києва до чинних американо-європейських програм виробництва перехоплювачів.

За даними Reuters, переговори щодо Patriot тривають. "Не було жодного наказу припинити переговори", – сказав один зі співрозмовників агентства, додавши, що консультації продовжуються з американськими виробниками озброєнь, військовими посадовцями та іншими сторонами.

"Серед варіантів, які розглядаються, найбільш реалістичним було б виробництво компонентів в Україні та складання ракет у Німеччині, заявив американський посадовець, знайомий із питанням. Старіша модель Patriot вже виробляється в Німеччині, а більш сучасний PAC-3 також, як очікується, виготовлятиметься там", – йдеться в повідомленні.

А також розглядається участь у створенні дешевшої версії ракети PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) компанії Lockheed Martin.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-presses-with-ukraine-patriot-missile-talks-sources-say-despite-trumps-doubts-2026-08-05/

#patriot #виробництво #сша
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