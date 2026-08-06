Перший міжнародний інтеграційний трек проєкту "Freyja" завершено – Штілерман

Головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив про завершення першого міжнародного інтеграційного треку в межах проєкту "Фрея"

"Вітаю, сьогодні перший міжнародний інтеграційний трек по проєкту "Фрея" завершений", – написав Штілерман у соціальній мережі X.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters зазначало, що Україна планує представити прототип європейської системи ППО Freyja вже у першій половині 2027 року.

"Україна хоче, щоб прототип європейської системи протиракетної оборони під кодовою назвою Freyja був готовий у першій половині наступного року, оскільки Київ наполягає, щоб союзники допомогли у розробці зброї, здатної збивати російські ракети", – йшлось у повідомленні Reuters з посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна, що курує проєкт Freyja.

