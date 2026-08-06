Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Перший міжнародний інтеграційний трек проєкту "Freyja" завершено – Штілерман

1 хв читати
Додати як джерело

Головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив про завершення першого міжнародного інтеграційного треку в межах проєкту "Фрея"
"Вітаю, сьогодні перший міжнародний інтеграційний трек по проєкту "Фрея" завершений", – написав Штілерман у соціальній мережі X.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters зазначало, що Україна планує представити прототип європейської системи ППО Freyja вже у першій половині 2027 року.

"Україна хоче, щоб прототип європейської системи протиракетної оборони під кодовою назвою Freyja був готовий у першій половині наступного року, оскільки Київ наполягає, щоб союзники допомогли у розробці зброї, здатної збивати російські ракети", – йшлось у повідомленні Reuters з посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна, що курує проєкт Freyja.
 

#freyja #україна #fire_point #оборона
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ

Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній щодо забезпечення безпереб…

Читати
Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українській військові продовжать знищувати російські пускові установки, з яких окупанти завдають уд…

Читати
Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом ми…

Читати