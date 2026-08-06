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Події

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 216 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосував 28 ракет, здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 199 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6631 дрон-камікадзе та здійснив 2324 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському напрямку, де агресор здійснив 22 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41773

#війна #ворог #генштаб #атаки
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