МЗС: Україна вшановує пам'ять жертв Великого терору та закликає РФ відкрити архіви радянських злочинів

Міністерство закордонних справ України 5 серпня вшанувало пам'ять жертв Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років, закликавши Російську Федерацію відкрити архіви та розсекретити правду про злочини радянського минулого.

У МЗС зазначили, що точкою відліку Великого терору вважається день набрання чинності наказом НКВС від 30 липня 1937 року №00447, який запустив виконання постанови Політбюро ЦК ВКП(б) від 2 липня 1937 року "Про антирадянські елементи".

Після цього комуністичний режим запровадив розстрільні ліміти та позасудові органи – так звані "трійки" – для знищення "антирадянських елементів". Їх поділяли на дві категорії: перша передбачала негайний розстріл, друга – ув'язнення у таборах ГУЛАГ НКВС СРСР.

"Неможливо згадати всіх закатованих поіменно – їм немає числа", – йдеться у коментарі МЗС України, поширеному на сайті відомства.

У міністерстві наголосили, що для України, до складу якої входила Молдовська автономна республіка, за першою категорією було встановлено ліміт у 26 150 осіб, а 1938 року його збільшили до 83 122.

"Відомо, що наймасовішими похованнями українців лишаються Биківнянські могили під Києвом, де встановлено імена понад 20 тисяч розстріляних людей, та урочище Сандармох в Карелії, де із 9500 осіб, розстріляних за 9 днів осені 1937 року, близько 300 пов'язані з Україною. Серед них – видатні діячі культури, освітяни, медики, священники, агрономи, а також офіцери, урядовці та дипломати УНР, які зробили помітний внесок у її державотворення та становлення на міжнародній арені, зокрема керівників Міністерства закордонних справ УНР", – інформують у МЗС.

У відомстві нагадали про представників українського "розстріляного відродження", життя яких забрали радянські репресії: поета та літературознавця Миколу Зерова, письменника Валер'яна Підмогильного, поета Михайля Семенка, письменника Майка Йогансена, драматурга Миколу Куліша, поета Марка Вороного, письменника Григорія Епіка, режисера Леся Курбаса, художників Михайла Бойчука, Василя Седляра та Софію Налепинську-Бойчук.

"Терор був спрямований на те, щоб залякати та стерти всіх цих людей з пам'яті нашого народу, заглушити їхні голоси, обірвати не лише їхні життя, але і їхній вплив на формування української ідентичності", – зазначили у МЗС.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Великий терор не зміг знищити пам'ять про його жертв, а їхня спадщина продовжує залишатися частиною української боротьби за свободу.

Також у відомстві закликали РФ припинити переслідування дослідників сталінських репресій, зокрема звільнити російського історика Юрія Дмитрієва, який, за повідомленням МЗС, відкрив світові жахи Сандармоху та перебуває за ґратами за сфальсифікованими звинуваченнями.

"У цей день нагадуємо про вимогу до Російської Федерації відкрити архіви та розсекретити правду про злочини радянського минулого, зокрема про звірства часів Великого терору. Імена катів і жертв мають бути відомі. Вимагаємо припинити переслідування дослідників сталінських репресій. Зокрема вимагаємо волі для російського історика Юрія Дмитрієва, який відкрив світові жахи Сандармоху, а зараз перебуває за гратами за сфальшованими звинуваченнями", – закликали в відомстві.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-do-dnya-pamyati-zhertv-velikogo-teroru-1937-1938-rokiv