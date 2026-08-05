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Унаслідок атаки РФ в Одеському районі пошкоджено сім житлових будинків, є постраждалий – ОВА

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Внаслідок чергової атаки російських військ по Одеському району пошкоджено сім житлових будинків та легкові автомобілі мешканців, одна людина, за попередніми даними, постраждала, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Ворог не припиняє постійний терор мирного населення Одещини. Внаслідок чергової атаки в Одеському районі пошкоджено 7 житлових будинків та легкові автомобілі мешканців. На жаль, за попередніми даними, одна людина постраждала", – написав Кіпер у Телеграм-каналі ввечері середи.

Очільник Одеської ОВА зазначив, що інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/18368

#одеська #атака #постраждалий
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