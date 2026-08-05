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У Молдові виявили уламки безпілотника типу "Герань-2", поліція проводить експертизи

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За межами села Валені Кагульського району Республіки Молдова виявили численні уламки безпілотного літального апарата, попередньо встановлено, що вони належать дрону типу "Герань-2", повідомила пресслужба поліції Молдови.

"За результатами попереднього огляду знайдених уламків, конструктивних особливостей, матеріалів, використаних при виготовленні, а також виявлених маркувань, фахівці встановили, що йдеться про дрон типу "Герань-2"", – йдеться у повідомленні, поширеному на сайті поліції Республіки Молдова у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що всі уламки та відповідні предмети задокументовано та вилучено для проведення необхідних експертиз.

Фахівці техніко-вибухової служби поліції Республіки Молдова продовжують розслідування з метою з'ясування всіх обставин справи.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1c8kynmqht/?mibextid=wwXIfr

#уламки #молдова #бпла
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