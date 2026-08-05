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Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ

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Прем'єр доручив підготувати механізми підтримки бізнесу для безперебійного постачання товарів в умовах атак РФ
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками бізнесу, ритейлу та логістичних компаній щодо забезпечення безперебійного постачання продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності на тлі системних ударів РФ по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців.

"Наше завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед для прифронтових регіонів", – наголосив Корецький у Телеграм .

За його словами, разом із бізнесом опрацьовуються конкретні рішення для збереження безперервної роботи підприємств.

Прем'єр повідомив, що найближчим часом планується окрема нарада з керівництвом Національного банку України, банківським сектором та відповідальними міністерствами щодо механізмів кредитної підтримки бізнесу.

"Разом із бізнесом опрацьовуємо конкретні рішення для збереження безперервної роботи підприємств. Найближчим часом проведемо окрему предметну нараду з керівництвом НБУ, банківським сектором та відповідальними міністерствами щодо механізмів кредитної підтримки. Стандартні підходи в умовах війни не працюють – потрібні швидкі та нестандартні підходи", – зазначив прем'єр.

Також, за його словами, уряд готує рішення щодо децентралізації міжнародної логістики та розширення митного коридору. Окремим напрямом роботи є страхування воєнних ризиків, у цьому питанні Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у підготовці дієвих механізмів.

Крім того, держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей. Корецький доручив Міністерству економіки, АРМА та Фонду державного майна у триденний строк підготувати перелік таких об'єктів.
 

#постачання #україна #бізнес #нарада
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