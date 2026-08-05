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Зеленський обговорив із главою МЗС Латвії підтримку України, PURL, SAFE та євроінтеграцію

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Зеленський обговорив із главою МЗС Латвії підтримку України, PURL, SAFE та євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, під час якої сторони обговорили реалізацію програм PURL та SAFE, продовольчу безпеку, російські атаки на українські порти, підтримку європейської інтеграції України та відкриття переговорних кластерів.

"Сьогодні в Україні вже вшосте міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. І важливо, що міністерка приїхала до Києва з Одеси, де в неї була повноцінна програма візиту", – написав Зеленський у дописі, поширеному у соціальній мережі Facebook.

За словами президента, Україна вдячна партнерам, які перебувають в Україні та разом із українцями проходять через наслідки російських ударів.

"Завжди вдячні тим партнерам, які тут, в Україні, і разом із нашими людьми – підтримують та проходять через російські удари. Особливо, коли Росія кожного дня брязкає балістикою", – зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що поінформував міністерку про наслідки сьогоднішнього удару та обговорив із нею подальшу реалізацію програм PURL і SAFE, продовольчу безпеку, а також російські атаки на українські порти.

Окремо сторони приділили увагу підтримці європейської інтеграції України та відкриттю ще чотирьох переговорних кластерів.

 

#підтримка #латвія #зустріч
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