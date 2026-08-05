Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга: Україна і Польща посилюватимуть співпрацю у сфері ППО та відбудови

2 хв читати
Додати як джерело
Сибіга: Україна і Польща посилюватимуть співпрацю у сфері ППО та відбудови
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та голова Комітету з закордонних справ Сейму Республіки Польща, голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль під час зустрічі обговорили зміцнення безпекового партнерства між двома країнами, посилення протиповітряної оборони України, участь польського бізнесу у відбудові та розвиток двосторонньої співпраці.

"Ми зосередилися на зміцненні нашого стратегічного партнерства, розширенні співпраці у сфері безпеки, просуванні практичних двосторонніх ініціатив та підтримці тісних контактів на всіх рівнях", – написав Сибіга у соціальній мережі Х.

За його словами, регіональна безпека залишається спільним пріоритетом України та Польщі. Сторони обговорили практичні шляхи поглиблення співпраці у сфері безпеки, приділивши особливу увагу зміцненню потенціалу протиповітряної оборони України.

Сибіга також зазначив, що "нещодавнє проникнення російської ракети на територію Польщі ще раз продемонструвало, що агресія Росії впливає на безпеку всього регіону".

Крім того, співрозмовники обговорили питання прискорення відновлення України шляхом заохочення більш активної участі польського бізнесу та збереження імпульсу, наданого URC2026 у Гданську, через реалізацію конкретних спільних проєктів.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено збереженню історичної пам'яті та вирішенню інших важливих питань у дусі взаємної поваги як основі міцних відносин між українським і польським народами.

"Я вдячний Польщі за її лідерство та підтримку з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Я впевнений, що ми й надалі рухатимемося вперед і разом розвиватимемо прагматичні добросусідські відносини", – наголосив Сибіга.

 

#польща #партнерство #співпраця
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українській військові продовжать знищувати російські пускові установки, з яких окупанти завдають уд…

Читати
Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом ми…

Читати