Сибіга: Україна і Польща посилюватимуть співпрацю у сфері ППО та відбудови

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга та голова Комітету з закордонних справ Сейму Республіки Польща, голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль під час зустрічі обговорили зміцнення безпекового партнерства між двома країнами, посилення протиповітряної оборони України, участь польського бізнесу у відбудові та розвиток двосторонньої співпраці.

"Ми зосередилися на зміцненні нашого стратегічного партнерства, розширенні співпраці у сфері безпеки, просуванні практичних двосторонніх ініціатив та підтримці тісних контактів на всіх рівнях", – написав Сибіга у соціальній мережі Х.

За його словами, регіональна безпека залишається спільним пріоритетом України та Польщі. Сторони обговорили практичні шляхи поглиблення співпраці у сфері безпеки, приділивши особливу увагу зміцненню потенціалу протиповітряної оборони України.

Сибіга також зазначив, що "нещодавнє проникнення російської ракети на територію Польщі ще раз продемонструвало, що агресія Росії впливає на безпеку всього регіону".

Крім того, співрозмовники обговорили питання прискорення відновлення України шляхом заохочення більш активної участі польського бізнесу та збереження імпульсу, наданого URC2026 у Гданську, через реалізацію конкретних спільних проєктів.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено збереженню історичної пам'яті та вирішенню інших важливих питань у дусі взаємної поваги як основі міцних відносин між українським і польським народами.

"Я вдячний Польщі за її лідерство та підтримку з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Я впевнений, що ми й надалі рухатимемося вперед і разом розвиватимемо прагматичні добросусідські відносини", – наголосив Сибіга.