Борняков очолив Наглядову раду українського кластеру Brave1

Колишній тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков очолив Наглядову раду українського кластера оборонних технологій Brave1.

"Раніше я був частиною державної вертикалі – координував, запускав і масштабував системні зміни. Тепер моя роль – забезпечувати стратегічний фокус, ставити правильні питання, вимагати результат і допомагати Brave1 рухатися ще швидше ", – повідомив Борняков у Телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що ключовими пріоритетами голови наглядової ради Brave1 буде підвищення ефективності грантової моделі для того, аби все більше розробок перетворювалися на контракти та постачання для Сил оборони, а також залучення приватного капіталу, зробивши таким чином кластер точкою входу для інвесторів у defense tech.

Серед інших напрямків роботи Борняков визначив побудову системного шляху українських оборонних технологій від розробки до експорту та фокус на напрямках, де Україна здатна бути глобальним технологічним лідером і забезпечувати власні потреби.

"Попереду багато роботи, stay tuned ", – наголосив Борняков.

Як повідомлялось, у липні цього року Борняков залишив посаду т.в.о. міністра цифрової трансформації, а новою очільницею міністерства стала Оксана Ферчук, яка раніше обіймала посаду заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Brave1 – державний defense tech кластер, створений у 2023 році з ініціативи Мінцифри.