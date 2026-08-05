Уряд провів аудит виконання планів стійкості

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про завершення аудиту виконання планів стійкості.

"Уряд завершив аудит виконання планів стійкості. Ми отримали повну картину по кожному напрямку: що вже виконано, які роботи тривають, де існують критичні відставання та які рішення необхідно ухвалювати негайно", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, проаналізовано обсяги фінансування, потреби, стан реалізації заходів у кожному регіоні та визначено пріоритетні напрямки, які потребують невідкладного посилення.

"Окремо проаналізували ситуацію з підготовкою Києва, де масштаб ризиків і загроз найбільший", – зазначив Корецький.

Прем'єр наголосив, що пріоритетами для всіх громад залишаються захист енергетичних об'єктів та елементів, розгортання резервних джерел теплопостачання та забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.

"Результат має бути один – повна готовність громад до проходження зими в умовах російських терористичних атак і безумовне виконання кожного пункту затверджених планів", – резюмував Корецький.