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Зеленський повідомив про готовність Фінляндії підтримати Україну у захисті від балістичних атак РФ

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Зеленський повідомив про готовність Фінляндії підтримати Україну у захисті від балістичних атак РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом як Фінляндія може допомогти із захистом від російських балістичних атак.

"Обговорили з Алексом Стуббом, як Фінляндія може допомогти нашому захисту від російських атак балістикою. Ми розуміємо, яка кількість ракет до систем ППО є у світі. І вони щодня потрібні в Україні, щодня нам треба захищатися від цих російських ударів. Якщо зараз кожна з країн-партнерів нам допоможе, це врятує багато життів. Дякую Алексу за миттєву реакцію і готовність нас підтримати", – написав Зеленський у Телеграмі у середу.

Також Зеленський зі Стуббом говорили про дипломатію – "про все, що може змусити Росію до миру".

Зеленський наголосив, що "коли Путін не зможе вбивати людей, він буде змушений шукати вихід із цієї війни. Тільки достатня підтримка України та примус на Росію можуть спрацювати на мир".

 

#допомога #балістика #фінляндія
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