Іран і Оман укладуть угоду щодо Ормузької протоки найближчими днями

Іран та Оман можуть укласти угоду щодо Ормузької протоки вже в середу або четвер, повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на поінформовані іранські джерела.

«За умови відсутності зловмисного втручання інших сторін угода може бути досягнута вже сьогодні або завтра», – цитує телеканал особу, обізнану з ситуацією.

Він заявив, що Тегерану та Маскату залишилося врегулювати лише «одне-два питання» і що вони «не видаються особливо складними».

Співрозмовник телеканалу не став уточнювати, про які питання йдеться.

Раніше в МЗС Ірану повідомляли, що Тегеран і Маскат уже узгодили координати нового маршруту для руху суден через Ормузьку протоку і що сторони готують спільну заяву. Водночас зазначалося, що потенційна угода Ірану та Оману щодо Ормузької протоки не зможе гарантувати безпеку у водному коридорі через ризик дестабілізуючих дій США.

Разом із тим, CBS з посиланням на джерела повідомляв, що угода між Іраном та Оманом не передбачатиме плати за прохід через протоку.

Раніше американський президент Дональд Трамп висловлював упевненість у тому, що Тегеран незабаром відкриє Ормузьку протоку. В іншому разі, як пообіцяв президент, американські військові завдадуть Ірану «дуже сильного удару».